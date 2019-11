Broers Bourlon geven oudste gebouw van stad eindelijk échte bestemming Wannes Vansina

22 november 2019

19u47 0

Studio 100-baas Hans Bourlon en zijn broer Joost hebben vrijdag het Heilig Geesthuis en de Heilige Geestkapel in Mechelen een échte bestemming gegeven. Ze nemen het oudste gebouw van de stad voor vijf jaar in concessie.

Sinds vrijdag doet het gebouw uit de dertiende eeuw dienst als museum. Vlaams minister en titelvoerend burgemeester Bart Somers knipte het openingslint van Het Kunstuur: 32 Belgische topschilderijen uit privécollecties met uitleg van BV’s.

“Deze tentoonstelling loopt tot eind september. Wat we er daarna mee gaan doen, weten we nog niet. We namen het gebouw vijf jaar in concessie. De stad zocht een culturele invulling die zou bijdragen aan het toerisme”, zegt Joost Bourlon.

Somers zei ongelofelijk blij te zijn. De kapel werd een paar jaar geleden volledig gerestaureerd, maar hij gaf toe dat de stad er niet echt een bestemming voor had. “We hadden een prachtige ruimte, maar de grote vraag was: Wat doen we daar nu mee?’”

De stad verhuurde ze sinds 2016 dan maar voor feesten en recepties, maar twee jaar later schreef ze de concessie uit. “Ik hoop dat dit een inspiratie kan zijn voor de vele privéverzamelaars in ons land – nergens ter wereld zijn er zoveel per hoofd van de bevolking – om hun collectie te ontsluiten”, aldus Somers.

De opbrengst van Het Kunstuur gaat overigens oko naar een Mechelse vzw: Sjarabang, een inclusief creatief atelier waar kunst- en cultuurparticipatie van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking bevorderd wordt.