Broer Sekkaki opgepakt voor drugshandel en met enkelband onder huisarrest geplaatst Els Dalemans

03 mei 2020

14u45 1 Mechelen Nasr-Eddine Sekkaki (29), broer van onder andere topgangster Ashraf Sekkaki, werd vrijdag aangehouden door de onderzoeksrechter in Mechelen. “De man wordt gelinkt aan drugshandel en werd onder elektronisch toezicht geplaatst”, zegt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.

“De heer Sekkaki werd bij een drugsdeal op heterdaad betrapt. Naar aanleiding hiervan werden door de politie op verschillende locaties in Mechelen huiszoekingen georganiseerd. Ook hier werden opnieuw drugs en cash geld aangetroffen. Sekkaki werd daarop vrijdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De man werd aangehouden en onder elektronisch toezicht geplaatst, dit wil zeggen dat hij een enkelband kreeg”, zegt parketwoordvoerster Claessens.

Nasr-Eddine Sekkaki is een van de broers van topgangster Ashraf Sekkaki, die op dit moment een celstraf uitzit in Marokko. Sekkaki werd bekend toen hij in 2009 uit de gevangenis van Brugge ontsnapte met een helikopter. Een jaar later lukte het hem weer en kon hij ontsnappen uit de gevangenis van Qujda in Marokko. Aschraf Sekkaki heeft een goedgevuld palmares, vol gewapende overvallen, carjackings en tigerkidnappings.

Zijn andere broer, Oualid Sekkaki (26), ontsnapte enkele maanden geleden uit de gevangenis van Turnhout. Ook Oualid heeft al heel wat op zijn kerfstok: hij werd ooit betrapt met 25.000 xtc-pillen op de A12 in Willebroek, was betrokken bij een schietpartij in Hoboken, wordt ook in Marokko gezocht voor betrokkenheid bij een internationale drugsbende... Ook Nasr-Eddine Sekkaki zelf kwam de voorbije jaren al meermaals in contact met het gerecht. Hij moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen.