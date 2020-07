Breuk in waterleiding aan Brusselpoort zorgt voor heel wat ellende Tim Van Der Zeypen

06 juli 2020

05u45 10 Mechelen Een breuk in een grote waterleiding heeft vannacht voor heel wat wateroverlast gezorgd ter hoogte van de Brusselpoort in Mechelen. De omgeving kwam deels onder water te staan en verschillende omwonenden kwamen zelfs zonder water te zitten. De brandweer moest ter plaatse komen om rioolputten open te leggen en om water weg te pompen.

lees verder onder het filmpje.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De breuk ontstond kort na middernacht aan een waterleiding met een doorsnede van zo’n veertig centimeter. Het water stroomde met hevige kracht vanonder het wegdek uit. Een groot deel van het wegdek kwam hierdoor zelfs mee naar omhoog en ook heel wat ondergrond spoelde weg. Her en der werd al een kleine grondverzakking vastgesteld.

Door het waterlek kwamen er verder nog twee rijvakken op de Van Benedenlaan en één rijvak op de Koningin Astridlaan blank te staan. Net zoals een deel van de Brusselpoortstraat. De politie van Mechelen-Willebroek kwam ter plaatse en sloot het kruispunt van de Van Benedenlaan met de Brusselpoortstraat gedeeltelijk af voor het verkeer.

Twintig centimeter hoog

De brandweer moest dan weer de riooldeksels komen openleggen zodat het water sneller kon weglopen en zorgde er verder ook nog voor dat de huizen langs de rijbaan niet onder water liepen. Dat lukte grotendeels behalve voor het appartementsgebouw Residentie Keith Haring. Daar stroomde het water naar binnen in de kelder via enkele openingen.

Het kwam er zo’n twintig centimeter hoog te staan. De elektriciteit in de kelderruimte viel uit en de brandweer moest het water wegpompen. “Ik ben in mijn appartement snel nog enkele badhanddoeken gaan halen en heb deze voor de kelderdeur gelegd om zo schade te voorkomen”, zegt één van de bewoners van het flatgebouw. “En met geluk. Het water bleef buiten.”

4.000.000 liter drinkwater

Technici van nutsmaatschappij Pidpa waren inmiddels op weg naar de Brusselpoort om de waterleidingen afsluiten. Dat lukte pas omstreeks 2.00 uur vannacht. Op dat moment was er naar verluidt al voor zo’n 4.000 kubieke meter water weggelopen. Dat zou neerkomen op maar liefst vier miljoen liter drinkwater.

Volgens buurtbewoners werd er recent wel nog gewerkt aan het wegdek en aan de rioleringen. Pidpa is momenteel nog steeds ter plaatse, maar pas maandagochtend zal er worden gestart met de herstellingswerken. Tot die tijd zal de Brusselpoortstraat richting Plaisancebrug alsook één rijstrook van de Koningin Astridlaan ter hoogte van de Brusselpoort afgesloten blijven.

Geen water

Door het waterlek kwamen verschillenden omwonenden zonder water te zitten, in andere delen in Mechelen ondervonden ze een drukverschil op de leidingen. “Wanneer ik wilde gaan slapen en in de badkamer stond, merkte ik op dat er geen water meer was. Ik heb zelfs de spoelbak helemaal gedemonteerd alvorens ik door had wat er gaande was”, vertelt een buurtbewoner uit de omgeving van het Vrijbroekpark.

Eens Pidpa ter plaatse was en het water werd afgesloten, werd de waterleiding herschakeld. Hierdoor had iedereen in de omgeving tegen de ochtend opnieuw water en voldoende druk op de waterleiding. Een oorzaak van het waterlek is momenteel nog niet bekend. Dit zal pas op een later tijdstip worden nagegaan.