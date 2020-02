Breakdanceclub Busta Move palmt CC in met ‘Battle Of Honour World Final 2020' Els Dalemans

08 februari 2020

21u41 0 Mechelen De kerk van het Mechelse cultuurcentrum was zaterdag het gedroomde decor van de spectaculaire ‘Battle Of Honour World Final 2020'. Dat officieuze WK werd georganiseerd door de Mechelse breakdanceclub Busta Move. “Breaking wordt alsmaar populairder, ook bij de meisjes. Stilaan worden we als volwaardige sport gezien”, zegt organisator Michaël Prieels.

“Tijdens deze ‘Battle Of Honour World Final 2020' ontvingen we de grootste breaking -de correcte term voor breakdance- goden ter wereld in Mechelen: de kandidaten kwamen uit Japan, de VS, Kazachstan, Canada en meer... Maar nog veel belangrijker was de aandacht die we gaven aan onze lokale, provinciale en nationale breakdancers. Zij zorgen er hier immers voor dat breaking zo populair is, en dat de sport alsmaar bekender wordt bij alsmaar meer mensen”, zegt Prieels.

“Busta Move bestaat bijna twintig jaar, en is met zo’n 250 leden één van de grootste clubs in de Benelux. Breaking stond vroeger bekend als een populair tijdverdrijf van rondhangende tienerjongens. Wij willen tonen dat het hier echter om een volwaardige sport voor alle leeftijden gaat. De jongste deelnemer op het podium zaterdag was 3 jaar oud, de oudste 55. We worden ook eindelijk als een volwaardige sport gezien, in 2024 zal breaking immers één van de disciplines van de Olympische Spelen zijn.”

“Ook meisjes vinden stilaan de weg naar deze sport. Jongens hebben mogelijk een voordeel op vlak van kracht en beweeglijkheid, maar de meeste meisjes hebben dan weer meer ritmegevoel. Ze zijn ook leniger, en originaliteit is niet bepaald gendergebonden. Iedereen hier kan vooral veel van elkaar leren, dat is wat telt. We zijn heel fier dat we hier in Mechelen de straffe talenten uit de breakdance scene in de kijker kunnen zetten.”