Brave dieren krijgen lekkers van de Sint Wannes Vansina

05 december 2019

Kinderen moeten nog tot morgenvroeg geduld hebben, maar bij de brave dieren van ZOO Planckendael is Sinterklaas nu al langs geweest. Hij bracht jute zakken vol met lekkers. Geen snoepjes of chocolade uiteraard, de zakken waren wel gevuld met fruit, groenten, zaden, vis of insecten, al naargelang het menu van de dieren. Bij de bonobo’s was het enthousiasme zo groot dat ze zelfs in de zak kropen. Met de actie zorgde het dierenpark op een originele manier voor verrijking voor haar bewoners.