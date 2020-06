Brasserie ’t Vlietje legt boeken neer Wannes Vansina

24 juni 2020

Brasserie ’t Vlietje op de IJzerenleen in Mechelen is niet meer opengegaan na de coronalockdown. De eigenaars legden de boeken neer. Volgens chef-kok Werner Kortleven lagen een echtscheiding en de daaropvolgende pandemie aan de grondslag van het faillissement. “Heel spijtig, want op die zeven jaar tijd waren we uitgegroeid tot een vaste waarde. Met het verder autoluw maken van de IJzerenleen zouden we een groot terras krijgen, wat zeker een succes had geworden.” Hij hoopt na de verkoop van het pand een nieuwe horecazaak te kunnen starten.