Brasserie Komisfeu start met take-away: “Klanten zijn ons duidelijk nog niet vergeten” Tim Van Der Zeypen

08 mei 2020

13u35 0 Mechelen Brasserie Komisfeu op het Ontvoeringsplein aan Mechelen-Nekkerspoel is gestart met een take-away. Door de aanhoudende coronacrisis en de daarbijhorende maatregelen, moest de horeca noodgedwongen zijn deuren gesloten houden.

“Eerst hebben we er wat van kunnen profiteren om wat verbouwingen te doen en schilderwerken uit te voeren”, vertellen Heidi Elshoght en Dave Van Thurenhout van de Mechelse brasserie. “Maar omdat het allemaal wat langer duurt dan gepland en we nog steeds niet weten wanneer of hoe wij terug kunnen openen, zijn we in afwachting daarvan gestart met afhaalgerechten. Het is leuk en we zijn actief bezig.”

Ook vanuit hun vaste klanten rees vooraf steeds vaker de vraag om te starten met een take-away. Op 1 mei werd er dan gestart. Het was ook meteen een onverwacht succes. “We hadden gedacht op een honderdtal klanten op vier dagen maar vorige week was dit al meteen het dubbele”, vult Dave aan. “De klanten zijn ons duidelijk nog niet vergeten.”

Vers gemaakt

De kaart werd voor de take-away wel lichtjes aangepast. Er zijn woks en ribbekes tot pasta’s en vis en vegetarische gerechten. “Belangrijk om weten is ook dat alles vers wordt gemaakt”, besluit Dave en Heidi. “We hebben inmiddels al heel wat positieve reacties mogen ontvangen.”

Afhalen kan elke dag vanaf donderdag tot en met zondag en dit tussen 16 en 19 uur. Bestellen kan best één dag op voorhand op de website van de brasserie, telefonisch (0470/51.77.09) of op het e-mailadres: info@komisfeu.com.