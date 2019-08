Brandweermannen bouwen mee aan Maanrock. “Of je nu van Sint-Rombouts valt of van dit podium, het is even dodelijk” Wannes Vansina

20 augustus 2019

16u22 0 Mechelen De podiumbouw voor Maanrock schiet goed op en dat is mede de verdienste van twee Mechelse brandweermannen. Erik Van Campenhout (47) en Nick De Cocker (39) zetten al meer dan twintig jaar hun schouders onder het festival. Dinsdag bengelden ze in de stellingen van het Feest Podium, tijdens het festival zelf zijn ze aan de slag als sfeerbewaarders.

Het hoogtewerk voor het Feest Podium is de taak van professionele podiumbouwers en twee vrijwilligers: brandweercollega’s Erik en Nick. “Ik werk mee sinds de eerste Maanrock, al heb ik omwille van kindjes niet alle edities gedaan. Ik werkte destijds in de podiumbouw. ‘Kom ook maar helpen’, zeiden ze. Zo is het begonnen.” Nick volgde een jaar later. “Ik zag Erik doen en wilde dat ook”, lacht hij.

Beide zijn lid van het klimteam van de brandweer, dat sinds 2013 bestaat. Tien à vijftien keer per jaar krijgen ze een oproep voor een klimopdracht. Dat kan een evacuatie van een patiënt uit een appartement zijn, maar evengoed een kat die vastzit in een boom. Het Feest Podium is 14,5 meter hoog. Peanuts in vergelijking met de Sint-Romboutstoren, waar ze jaarlijks op oefenen. “Als je daar over de rand gaat, dan is het even slikken, tot op het moment dat je in de koorden hangt”, zegt Nick.

Hoogtes doen hen dus weinig. “Hoogtevrees hebben we niet, wel een beetje valvrees. Dat moet ook, omdat je anders risico’s zou nemen zonder dat je dat beseft”, zegt Erik. “Trouwens, of je nu van de toren of van dit podium valt, het is telkens even dodelijk. Al vind ik niet dat wij gevaarlijk werk doen.”

Vijs los

De brandweermannen doen de opbouw met veel plezier. “Het podium op de Grote Markt wordt grotendeels op de begane grond gemaakt en vervolgens omhoog getakeld. Het podium op de IJzerenleen is nog ‘old school’. Het moet volledig in elkaar worden geklopt en dat maakt het plezant om te doen.” Elk jaar bouwen ze ook een ander podium. “De ontwerper heeft een vijs los. Hij vindt elk jaar een nieuw podium uit en elk jaar is dat fantastisch”, aldus Erik.

Ze hebben een hechte band met het festival, waar de beste vrienden elkaar overigens leerden kennen. Ook tijdens het weekend zetten ze trouwens hun schouders onder het welslagen van het festival, als sfeerbewaarders. “Security mag je blijkbaar niet meer zeggen. Ik zie erop toe dat de toegangscontroles tot de backstage en het skydeck op de IJzerenleen correct verlopen. Dat is redelijk relax. Ik heb vijftien jaar als bewakingsagent gewerkt en op festivals als Rock Werchter en Pukkelpop gestaan. Dat is toch iets anders. Maanrock is in vergelijking een klein fijn stadsfestival”, zegt Nick.

Erik is hoofdsfeerbewaarder en staat vooral op de Grote Markt en de parkings. Opvallend is dat hij meer van deejays houdt, terwijl Nick liever rock hoort. Of ze dan niet beter van podium wisselen? “Toch niet”, lachen ze, gehecht als ze zijn aan hun vaste plek. “Als het even kan, dan sluipen we er even tussenuit om toch nog iets mee te pikken.” Ze hadden ook gewoon drie dagen kunnen komen feesten, maar dat doen ze dus niet. “Maanrock is een beetje ons festival. We werken met plezier als vrijwilliger om er zoals elk jaar een fantastisch festival van te maken.”