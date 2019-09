Brandweerman lichtgewond bij felle brand in leegstaand magazijn in Mechels centrum Tim Van der Zeypen

30 september 2019

18u00 46 Mechelen De hulpdiensten zijn maandagavond massaal uitgerukt naar de Hoogstraat in het centrum van Mechelen. In een leegstaand magazijn achter voormalig elektrozaak Veltmans was er brand uitgebroken. Even werd er gevreesd dat er zich mensen in het pand bevonden. Bij het doorzoeken van de woning liep een brandweerman lichte verwondingen op. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend.

De brand werd opgemerkt kort voor 18.00 uur. Buurtbewoners hadden enkele luide knallen gehoord die werden gevolgd door een hevige rookontwikkeling. De Mechelse hulpdiensten werden massaal ter plaatse geroepen. “We zijn het pand binnen gedrongen en tijdens het verkennen van het pand, konden we de brand lokaliseren in een oud magazijn achteraan het pand”, licht brandweerkapitein Peter Verelst toe. Naar verluidt was er ook even sprake dat er zich twee jongeren in het pand zouden bevinden.

Gewonde brandweerman

Hierop besloot de brandweer om het oude magazijn te doorzoeken. Hierbij raakte een brandweerman lichtgewond. “Toen de brandweerman zijn zuurstoffles moest gaan wisselen, trapte hij door een houten plaat en is hij naar beneden gevallen”, aldus de brandweerkapitein nog. “Een andere brandweerman kon hem nog opvangen maar onze collega raakte gewond aan de knie.” Een ambulance diende ter plaatse de eerste verzorging toe.

In het pand werden uiteindelijk geen jongeren meer aangetroffen. Nog volgens de hulpdiensten vielen er geen andere gewonden. Intussen had de brandweer de bluswerken aangevat. Oorspronkelijk via een ladderwagen in de Hoogstraat maar ook via het gelijkvloers en via het platte dak van de buren. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar moest nog wel een lange tijd nablussen.

Evacueren

Het magazijn raakte zwaar beschadigd. De naastgelegen woningen konden worden gevrijwaard. Even werd er gedacht om de bewoners van een naastgelegen appartementsgebouw te evacueren omwille van de rookontwikkeling. “Hierop is de politie gaan aanbellen bij de bewoners maar niemand bleek thuis te zijn”, besluit Verelst. Hierdoor was er geen evacuatie nodig.

Tijdens de interventie werd de Hoogstraat afgesloten voor het verkeer. Het verkeer richting het centrum moest een lokale omleiding volgen. “Dit via de Nieuwe Kapucijnenstraat of via de Groenstraat”, voegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande nog toe. “Omstreeks 19.45 uur werd de rijbaan opnieuw vrijgegeven voor het verkeer.”

Branddeskundige?

Over een oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend. De politie houdt voorlopig alle pistes open. Vermoedelijk zal het parket worden ingelicht en een branddeskundige aanstellen.