Brandweer verbroedert met Nederlandse naamgenoot

Zowel de Nederlandse als de Belgische pompiers wisten van elkaars bestaan, maar een ontmoeting kwam er voorlopig nog niet van. Onder meer door de huidige coronacrisis. Toch weerhield het de beide brandweerkorpsen niet om met elkaar te verbroederen. Wij mochten in naam van de brandweer Mechelen in Nederland een mok met hun logo gaan overhandigen aan de brandweer van Mechelen in België. Zij overhandigden dan weer op hun beurt een bronzen plakkaat.

0