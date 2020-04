Brandweer rukt uit voor brandende gasfles Tim Van Der Zeypen

28 april 2020

19u40 0

De Mechelse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland is moeten uitrukken naar de Lindestraat. Er was sprake van een brand in een gelijkvloers appartement. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek het om een gasfles te gaan. Deze had vuur gevat en werd opgemerkt door de bewoner zelf. Hij gebruikte de fles voor zijn waterpijp en had de fles op het terras van zijn appartement gegooid. Bij aankomst van de brandweer was de fles al uitgebrand en moest zij enkel nog nablussen. De schade bleef beperkt. Er vielen ook geen gewonden.