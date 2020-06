Brandweer moet uitrukken voor grasbrand langs jaagpad Tim Van Der Zeypen

03 juni 2020

22u30 1 Mechelen De Mechelse brandweerpost van brandweerzone Rivierenland is woensdagavond moeten uitrukken naar het jaagpad tussen de Dijle en het Douaneplein in Mechelen. Daar hadden enkele bomen en een haag vuur gevat.

“Bij aankomst woedde het vuur hevig”, zegt brandweermajoor Jan De Borger. De brandweer moest massaal ter plaatse komen. De Mechelse pompiers kregen het vuur wel snel onder controle. “Maar we moesten wel een lange tijd nablussen”, gaat de brandweermajoor verder. “Zeker met het droge weer van de afgelopen dagen.”

De schade bleef beperkt tot de haag en de bomen. Dit over een afstand van zo’n honderd meter. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Alle pistes blijven open. Zo kan de brand zijn aangestoken maar kan ook een verdwaalde sigaret van een wandelaar of fietser aan de oorzaak van de brand liggen.

Verschillende bosbrandjes

Hulpdiensten roepen in ieder geval nog een keer op tot voorzichtigheid in bosrijke omgevingen. De brandweer heeft de afgelopen 24 uren zijn handen vol gehad met natuurbranden. Zo hadden er gisteren nog enkele bomen vuur gevat langs Overheide in Puurs-Sint-Amands.

Vandaag moest er dan weer worden uitgerukt naar de Korte Dreef in Rijmenam (Bonheiden) en naar Bossen in Koningshooikt (Lier). Ook in Overheide flakkerde het vuur opnieuw op. Deze keer zonder veel erg. Bij de branden vielen geen gewonden.