Brandweer moet uitrukken voor brand in weiland Tim Van Der Zeypen

06 augustus 2020

14u00 0 Mechelen De brandweer is donderdagochtend moeten uitrukken naar de Muizenhoekstraat. Daar was een brand ontstaan in een weiland.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Er werden geen woningen bedreigd door het vuur. Gisteren moest de brandweer ook al uitrukken voor een gelijkaardige brand. Toen was er brand ontstaan in een bos achter enkele woningen langs de Weynesbaan in Bonheiden. Ook toen kreeg de brandweer het vuur snel onder controle.