Brandweer moet nog uren nablussen bij Varec, brandoorzaak wordt verder onderzocht Tim Van der Zeypen

19 juni 2019

12u20 0 Mechelen De brandweerzone Rivierenland heeft gisteren nog uren moeten nablussen bij bandenfabrikant Varec langs de Antwerpsesteenweg. De oorzaak ervan wordt nog verder onderzocht maar vandaag werd de schade pas echt zichtbaar en die is naar verluidt groot.

Maandagavond moest de brandweer uitrukken naar het bedrijf in Mechelen-Noord nadat er brand was uitgebroken in een werkruimte van het bedrijf. Die schoot meteen door het dak en verspreidde een pekzwarte rookwolk die van mijlenver te zien was. De brandweer kwam massaal ter plaatse. Ook het grootwatertransport werd ingezet.

Het vuur was snel onder controle maar de brandweer was ook nog uren later steeds ter plaatse. Eerst om na te blussen, later om zeker te zijn dat alle brandhaarden waren gedoofd. Naar verluidt vertrok de brandweer pas vanochtend in de vroege uren opnieuw richting kazerne en werd de site op het bedrijventerrein dan pas opnieuw vrijgegeven.

Bij de brand raakte niemand gewond en dat mag een klein mirakel heten. Het vuur woedde niet enkel hevig maar op het moment dat de brand uitbrak waren er nog zo’n twintigtal arbeiders aanwezig in de werkruimte. Zij konden de loods tijdig verlaten. De loods van ruim vijfhonderd vierkante meter brandde volledig uit. De schade is gigantisch. Onder meer een grote muur zou zijn ingestort.

Bij het bedrijf wilden ze vandaag liever niet reageren. Zij werden al voor de tweede keer in evenveel jaar tijd het slachtoffer van een brand.Over een oorzaak van de brand bij Varec is momenteel nog niet veel bekend. Volgens de lokale politie gaat dat onderzoek in ieder geval verder. Er zullen ook deskundigen worden aangesteld. Bij de vorige brand in september 2017 was er sprake van kwaad opzet, bij de brand van gisteren spreekt men voorlopig over een accidentele brand als het gevolg van een vermoedelijk technisch defect.

Kort nadat de brand uitbrak werd de Antwerpsesteenweg afgesloten voor het verkeer. Omstreeks 22.00 uur werd die opnieuw vrijgegeven door de politie en werd de omleiding stopgezet.