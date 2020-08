Brandweer moet flatgebouw stutten nadat Porsche voorgevel ramt Tim Van Der Zeypen

07 augustus 2020

12u25 4 Mechelen Op de Nekkerspoelstraat is vrijdagvoormiddag een auto tegen de voorgevel van een flatgebouw gereden. De ravage was groot. De brandweer moest ter plaatse komen om het gebouw te stutten.

Het ongeval gebeurde omstreeks 10.45 uur ter hoogte van het voormalige gebouw van fitness Go-Fit. Er waren in totaal twee voertuigen bij betrokken. Door de aanrijding, slingerde een Porsche weg en knalde tegen de voorgevel van het appartementsgebouw. Een deel van de muur tussen een bergplaats en de voorgevel van het gebouw, liep zware schade op. Brandweer en politie kwamen massaal ter plaatse

De Nekkerspoelstraat werd afgesloten voor het verkeer. “Wij hebben het gebouw preventief gestut. Er is geen verder instortingsgevaar”, zegt brandweerofficier Juliaan De Bie. Bij het ongeval liep volgens de lokale politiezone Mechelen-Willebroek een persoon lichte verwondingen af. Het zou gaan om de chauffeur van de Prosche. “Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk en wordt verder onderzocht. De bewoners van de drie flats in het appartementsgebouw kunnen er blijven wonen. Het pand werd niet onbewoonbaar verklaard. De schade zal nu zo snel mogelijk worden hersteld. De Nekkerspoelstraat werd na anderhalf uur weer vrijgegeven voor verkeer. “Het verkeer moest de hele tijd een omleiding volgen. Dat zorgde voor heel wat verkeershinder”, besluit Van de Sande.