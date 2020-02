Brandweer bereikt kaap van 900 interventies: ook schade aan nieuwe hoofdtribune van stadion KV Mechelen Tim Van der Zeypen

10 februari 2020

15u20 32 Mechelen Brandweermannen in onze regio hebben sinds zondagnamiddag maar liefst negenhonderd noodoproepen ontvangen. Een groot deel hiervan werd in een snel tempo afgewerkt en hiervoor worden zij door tal van inwoners van verschillende gemeenten geprezen. Maar ook vandaag hadden zij nog steeds hun handen vol met het opruimen en herstellen van de schade.

Zondag, zondagnacht en maandagochtend trok de storm Ciara over land en onze regio. Met windtopsnelheden tot honderd kilometer per uur zorgde dat her en der voor heel wat schade. “Momenteel zijn onze ploegen nog steeds op pad en volop bezig om alles zo snel mogelijk af te werken”, aldus hulpverleningszone Rivierenland.

Hun brandweermannen zijn op dit moment bezig met het afwerken van zo’n twintigtal oproepen voor stormschade. Gaande van omgewaaide bomen tot losgekomen dakbekleding. Een van deze oproepen kwam vanuit het bestuur van eersteklasser KV Mechelen.

Het stadion liep door de storm behoorlijk wat schade op aan de nieuwe hoofdtribune. Zo kwamen onder meer enkele panelen van de zuilen van de tribune los. De brandweer moest langs komen met een hoogtewerker om deze panelen te verwijderen.

Déjà vu

Het is niet de eerste keer dat het stadion schade oploopt tijdens een ‘winterstorm’. Begin januari 2014 kwamen er bij een plotse windhoos golfplaten van de inmiddels afgebroken staantribunes en de businesszitjes los. De schade was destijds veel groter en de ravage werd toen geraamd op meer dan 500.000 euro.

In vergelijking met 2014, lijkt de schade deze keer mee te vallen. De eerstvolgende thuiswedstrijd van KV Mechelen komt voorlopig niet in gedrang. Zes jaar geleden, toen Mechelen opmerkelijk genoeg zijn thuismatch ook tegen Anderlecht moest afwerken, was dat wel het geval. Al raakte het stadion toen wel net op tijd speelklaar.

Zestig oproepen

Na de twintig actieve oproepen, heeft de brandweerzone er nog steeds iets meer dan een zestigtal anderen om af te werken. De storm is overigens nog steeds niet helemaal gaan liggen. In de loop van deze voormiddag kwamen er nog tal van andere noodoproepen binnen en mogelijk komen er daar nog heel wat bij.

In tussentijd blijft de brandweer samen met de gemeentearbeiders aan de slag om de schade te herstellen of op te ruimen. Dat harde werk van de hulpdiensten wordt op sociale media geprezen door heel wat inwoners van de verschillende gemeenten in onze regio: “Zij verdienen niets dan respect. Bij zulke windsnelheden omhoog gaan met een hoogtewerken? Chapeau!”