Brandweer al uren in de weer met ‘moeilijk te blussen’ dakbrand in ‘De Oude Weverij’: “Hou ramen en deuren gesloten” Tim Van der Zeypen

28 augustus 2019

17u00 30 Mechelen In de Nijverheidstraat in Mechelen woedt al sinds woensdagnamiddag 16.15 uur een hevige brand in ‘De Oude Weverij’. Die is volgens de hulpdiensten bijzonder moeilijk om te blussen. “We moeten het dak van het pand gecontroleerd laten uitbranden”, luidt het bij de brandweer. Dat gaat gepaard met een hevige rookontwikkeling. Evacuaties zijn niet nodig maar aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.

Het was een buurtbewoner die vanmiddag plots een felle rookontwikkeling opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. Eens ter plaatse werd er niet onmiddellijk een vuurhaard aangetroffen dus ging de brandweer met warmtecamera’s op zoek naar de oorzaak van de rook. Die bleek uiteindelijk afkomstig te zijn van een brand in het dak van het pand.

“Het dak bestaat uit drie lagen en de vuurhaard situeerde zich in het middelste gedeelte”, luidt het bij brandweerofficier Karel Van Heetvelde. Dat maakte het de brandweer moeilijker om te blussen. Er moesten gaten in het dak worden gemaakt maar intussen werd de brandhaard steeds feller en feller. De vlammenzee verspreidde zich in een mum van tijd over het hele dak.

“Gecontroleerd uitbranden”

“Dat maakte het voor ons onveiliger om het vuur van binnenuit te bestrijden dus werd er beslist om de bluswerken enkel langs buitenaf verder te zetten en het dak gecontroleerd te laten uitbranden”, aldus de brandweerofficier nog. Dit ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. De politie en brandweer roepen daarom omwonenden op om ramen en deuren gesloten te houden.

Geen evacuaties

Voorlopig moeten de bewoners van de aangrenzende woningen nog niet worden geëvacueerd. Bij de politie worden wel al de nodige maatregelen getroffen voor indien er alsnog moet worden overgegaan tot evacueren. Een koppel dat enkele huizen naast het getroffen pand woont, verliet intussen wel al hun woning. “Onze muur van de badkamer grenst aan het pand waar het brand. De brandweer moet via onze woning blussen waardoor er heel wat rook naar binnen is gekomen”, klinkt bij de bewoonster.

Het koppel raapten intussen enkele spulletjes bij elkaar en trok in de loop van de avond naar kennissen om er de nacht te kunnen doorbrengen. “Hopelijk is er niet teveel schade in onze woning als we morgen terug komen”, besluit de bewoonster.

Roofing

Hoe de dakbrand is kunnen ontstaan zal pas na de bluswerken helemaal duidelijk worden maar vermoedelijk gaat het om een accidentele brand. Eerder op de dag werden er in het pand naar verluidt dakwerken uitgevoerd en werd er roofing gebrand.

Intussen blijft de brandweer met man en macht de brand onder controle houden en het vuur blussen. De Mechelse brandweerpost kreeg ook al ondersteuning van hun collega’s uit de hele brandweerzone en de blusploegen wisselen elkaar af. Hoelang de brandweermannen nog bezig zullen met de brand is op dit moment nog niet bekend. De straat blijft intussen afgelosten voor het verkeer.