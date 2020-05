Brandstof uit auto gejat Tim Van Der Zeypen

11 mei 2020

09u10 0

In de Generaal De Wittelaan heeft een dief de brandstof uit een vrachtwagen gestolen. Een brandstofsop werd daarbij beschadigd. De dader is spoorloos. De lokale politiezone Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.