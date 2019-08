Brandstichtingen in Mechelen-Zuid: Een verdachte veroordeeld, drie anderen vrijgesproken Tim Van der Zeypen

28 augustus 2019

10u25 0 Mechelen De 36-jarige Othman T. is woensdagochtend veroordeeld tot een celstraf van drie jaar effectief en een geldboete van 1.600 euro. De dertiger stond samen met drie andere verdachten terecht voor drie brandstichtingen in de Mechelse Mahatma Gandhi-wijk. De overige drie werden vrijgesproken.

Midden februari 2019 werd de wijk in Mechelen-Zuid twee nachten op rij opgeschrikt door zware autobranden. Eerst brandde een bestelwagen van Fluvius uit op het Vrijewoonstplein, nog geen 24 uur later brandden er nog eens twee bestelwagens uit in de Abeelstraat. Vrijwel meteen ging politie en gerecht uit van opzettelijke brandstichtingen en werd er gevreesd op vergeldingsacties door jongeren uit de wijk nadat de politie kort daarvoor een 34-jarige man met een mes had doodgeschoten.

Drie jaar

Na telefonieonderzoek en het bekijken van de camerabeelden werden de vier verdachten geïdentificeerd. De 36-jarige T. moest zich enkel verantwoorden voor de twee brandstichtingen in de Abeelstraat. Ondanks hij nog net voor de branden werd opgemerkt in de wagen van zijn neef, ontkende hij zijn betrokkenheid met klem. Zijn raadsman vroeg de vrijspraak maar daar gingen de rechters in Mechelen dus niet op in. Ze sturen hem nu voor drie jaar naar de gevangenis. Aan de eigenaar van een van de uitgebrande bestelwagens moet hij een schadevergoeding betalen van ruim 8.000 euro.

‘Smoking Gun’

De overige drie verdachten stonden enkel terecht voor de brandstichting op het Vrijewoonstplein. Volgens hun raadsmannen ontbrak de zogeheten ‘smoking gun’ in het dossier: “Dat ene element dat hen rechtstreeks en voor de volle honderd procent zou kunnen linken aan deze feiten.” Zij werden door de rechtbank vrijgesproken. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis door het parket, is nog niet bekend.

