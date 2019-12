Brandje schrikt Onze-Lieve-Vrouwestraat op Wannes Vansina

31 december 2019

11u47 0

In een garagebox in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Mechelen is maandagavond omstreeks 23 uur brand, of eerder rookontwikkeling, ontstaan nadat de eigenaar er wat had liggen rommelen. Om onbekende reden vatte een doos met oud papier vuur. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de straat was even afgesloten, maar er was nauwelijks schade en er waren geen slachtoffers.