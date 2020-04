Brand vernielt interieur van een van commiezenhuizen Wannes Vansina

19 april 2020

09u16 0 Mechelen Zondagochtend is brand ontstaan in een van de ‘commiezenhuizen’ in Mechelen. Het interieur van het leegstaande pand op de hoek van de Speecqvest en de Coxiestraat liep zware schade op.

De vuur ontstond omstreeks 5 uur in de kelder, maar bij aankomst van de pompiers sloegen de vlammen al over naar de eerste verdieping. Aan de buitenzijde is weinig schade te zien – de buitenmuren en het dak zijn nog intact - maar binnenin is de ravage enorm. De brandweer moest de vloeren uitbreken om de vlammen onder controle te krijgen.

Het pand staat momenteel in de stellingen en wordt gerenoveerd. Of daar de oorzaak ligt voor de brand wordt onderzocht. Het parket stuurt een deskundige ter plaatse. Niemand raakte gewond.

Muurschilderingen

Het pand is bij de Mechelaars bekend als een van de commiezenhuizen, al is dat feitelijk niet correct. Het maakt deel uit van een architecturaal geheel in neoclassicistische stijl uit de eerste helft van de 19de eeuw.

In het andere gedeelte van het gebouw is sinds het najaar het kantoor van Leleux Associated Brokers gevestigd. Dat gebouw beschikt nog over een prachtig interieur, met muur- en plafondschilderingen, authentieke glasramen, siersmeedwerk en ambachtelijk schrijnwerk.