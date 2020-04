Brand vernielt interieur van een van commiezenhuizen: “Hadden er net weer pareltje van gemaakt” Wannes Vansina

19 april 2020

09u16 2 Mechelen Deze ochtend is brand ontstaan in een van de ‘commiezenhuizen’ in Mechelen. Het interieur van het bekende historische pand op de hoek van de Speecqvest en de Coxiestraat liep zware schade op. De restauratie van het beschermde monument liep net op zijn einde. “We hadden er net weer een pareltje van gemaakt. Dit is een zwaar verlies”, klinkt het bij de eigenaar.

De brand ontstond omstreeks 5 uur in de kelder, maar bij aankomst van de pompiers sloegen de vlammen al over naar de eerste verdieping. Aan de buizenzijde is weinig te zien – de buitenmuren en het dak zijn nog intact - maar binnenin is de ravage enorm. De brandweer moest de vloeren uitbreken om het vuur onder controle te krijgen.

Het voormalige herenhuis stond momenteel in de stellingen en werd gerenoveerd. Of daar de oorzaak ligt voor de brand dan wel een technisch defect of kwaad opzet, wordt onderzocht. Het parket stuurt een deskundige ter plaatse. Niemand raakte gewond.

Zware tegenslag

Het pand is bij de Mechelaars bekend als een van de commiezenhuizen, al is dat feitelijk niet correct. Het maakte wel deel uit van een architecturaal geheel in neoclassicistische stijl, met de eigenlijke commiezenhuizen, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

Eigenaar is vastgoedmaatschappij Kreglinger. “Sinds 2013. Eerst hebben we het aangrenzende pand gerestaureerd, aan het huidige waren we sinds anderhalf jaar hard aan het werken om er kantoren van te maken. Eind april zouden de werkzaamheden beëindigd zijn geweest. De precieze schade ken ik niet, maar ik vrees dat we volledig zullen moeten herbeginnen. Dit is een zware tegenslag”, zegt bestuurder Wim Arnouts.

Pareltje

In het eerder gerestaureerde gedeelte is sinds het najaar het kantoor van Leleux Associated Brokers gevestigd. Dat gebouw beschikt nog over een prachtig interieur, met muur-en plafondschilderingen, authentieke glasramen, siersmeedwerk en ambachtelijk schrijnwerk.

“Dit gedeelte was anders, veel luchtiger, maar ook heel mooi. Ook hier zaten nog authentieke elementen als vloeren, trappen en bepleistering in. Wat weg is, is niet te vervangen. Het gebouw was net terug een pareltje geworden. Ook al moeten we weer van nul beginnen, we verliezen de moed niet en gaan, nadat de verzekeringen zijn geregeld, er opnieuw tegenaan”, aldus nog Arnouts. Het pand stond al jaren leeg.