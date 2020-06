Brand vernielt glasbol nabij Tivolipark Wannes Vansina

16 juni 2020

17u13 5 Mechelen Een brand heeft een glasbol in de Tivolilaan in Mechelen, vlakbij een in van de ingangen van het Tivolipark, volledig verwoest.

Het vuur ontstond kort voor middernacht. Bij aankomst van de pompiers stond de container in lichterlaaie. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een boom en een bus.

De politie gaat uit van een accidentele brand nadat iemand een fles met een brandbaar product in of aan de glasbol had achtergelaten, maar sluit kwaad opzet niet helemaal uit.

“Het neigt naar zelfontbranding, maar om zeker te zijn zullen onder meer camerabeelden worden nagekeken”, aldus de politie.