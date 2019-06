Brand legt loodsen in as Wannes Vansina

14 juni 2019

17u37 2

Het heeft vrijdagnamiddag gebrand in loodsen achter een woning in de Herderstraat in Rumst. Het vuur veroorzaakte een zwarte rookpluim die van ver te zien was. Bij aankomst van de pompiers sloegen de vlammen uit het gebouw, maar na een halfuurtje was de brandhaard onder controle. Niemand raakte gewond, maar de brand richtte wel ernstige schade aan. De loodsen brandden volledig uit. Het bedrijf waartoe ze ooit behoorden, was niet meer actief, maar er stond nog wel heel wat materiaal opgeslagen. De oorzaak is onbekend, maar voorlopig wordt uitgegaan van een accidentele brand.