Brand in leegstaand magazijn aangestoken: parket start onderzoek TVDZM

01 oktober 2019

16u15 0 Mechelen Het Mechelse gerecht is een onderzoek opgestart naar de brand die gisteren uitbrak in een leegstaand magazijn achter de voormalige elektrozaak Veltmans in de Hoogstraat. Volgens de eerste bevindingen bleek dat de brand werd aangestoken. Bij de bluswerken raakte een brandweerman gewond.

De brand werd maandagavond opgemerkt kort voor 18.00 uur. Hulpdiensten werden gealarmeerd door buurtbewoners nadat ze een knal en een hevige rookpluim hadden opgemerkt. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. Even werd gevreesd dat er zich twee jongeren in het pand zouden bevonden. Hierop besliste de brandweer om het magazijn te doorzoeken. Er werd niemand aangetroffen maar toen een van de brandweermannen opnieuw naar buiten ging om zijn persluchtfles te vervangen, kwam hij ten val. Hij liep lichte verwondingen op aan zijn knie en werd ter plaatse verzorgd.

De brand zelf was snel onder controle. De brandweer moest wel nog even nablussen. Het pand werd na de bluswerken verzegeld. De politie van Mechelen-Willebroek startte een onderzoek op naar de oorzaak van de brand. Volgens de eerste bevindingen bleek de brand te zijn aangestoken. De Mechelse afdeling van het Antwerpse parket werd ingelicht. Het labo kwam ter plaatse. Later zal beslist worden of er ook nog een branddeskundige moet worden aangesteld. De schade na de brand bleef beperkt.