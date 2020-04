Brand in garagebox ontstond allicht accidenteel Tim Van Der Zeypen

18 april 2020

15u30 0 Mechelen De brand in de garagebox in een doodlopend straatje in de Stenemolenstraat achter de Sint-Jozef-Colomakerk in Mechelen-Zuid ontstond allicht accidenteel. Dat bevestigt de lokale politiezone van Mechelen-Willebroek.

“Het onderzoek naar wat de oorzaak was, wordt inmiddels wel verder gezet”, vult politiewoordvoerder Dirk Van de Sande aan. Vrijdagavond kort na 19.00 uur brak er brand uit in een garagebox. De brand ging gepaard met een felle rookontwikkeling. Bij aankomst van de brandweer ging het om een uitslaande brand. Zij kregen het vuur snel onder controle maar konden de garage, en twee naastgelegen houten schuurtjes, niet meer redden. De garage is volledig vernield en ook een Nissan Quashqai bleef in de brand. Bij de brand raakte niemand gewond.