Brand in appartementsgebouw Van Kerckhovenstraat: bewoner loopt rookintoxicatie op Antoon Verbeeck

27 september 2020

In de Van Kerckhovenstraat in Mechelen is op zondagochtend een brand ontstaan in een appartementsgebouw. Rond half acht werd een inwoner van een appartement op het gelijkvloers opgeschrikt door de rookontwikkeling. “De bewoner werd met rookintoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis. De brand beperkte zich tot het appartement, dat veel rookschade opliep”, aldus Dirk Van de Sande van politiezone Mechelen-Willebroek. De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend.