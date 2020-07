Bram en Kelly starten hoevewinkel met vlees van hun dieren: “Alle koeien hebben een naam” Wannes Vansina

24 juli 2020

19u46 0 Mechelen Bram Van Sever (35) en Kelly Vergauwen (29) uit de Kruynighemstraat in Hombeek hebben Celest’s Hoevevlees geopend, een hoevewinkel met (veelal) vlees van hun eigen koeien. “De meeste hebben een naam. Bij ons weet je wat je op je bord krijgt.”

Bram en Kelly runnen tuinaannemingsbedrijf Van Sever - Vergauwen, waarmee ze opritten, zwemvijvers en afsluitingen bouwen. Maar daarnaast leveren ze ook al een paar jaar vleespakketten op bestelling. Sinds een week kan je daarvoor ook terecht in hun hoevewinkel.

“Om aan de toenemende vraag te voldoen en het onze klanten gemakkelijker te maken. Je weet niet altijd wanneer het barbecueweer wordt”, lacht Kelly.

Uitstapje

De opening was een schot in de roos. “Er kwam onverwacht veel volk opdagen. Voor veel bezoekers is het ook een uitstapje. Ze nemen graag eens een kijkje in de stallen en wandelen met de kinderen graag eens langs de dieren, naast koeien ook poesjes, honden, geiten en paarden.”

Opvallend: de meeste dieren hebben een naam. “Dat is een vraag die we vaak krijgen: of dat niet moeilijk is. Ergens in je hart voel je dat wel wanneer ze naar het slachthuis gaan, maar je weet vooraf dat die dag gaat komen. Ze hebben steeds de beste zorgen gehad.”

“Ze worden ook verdoofd. Veel dieren bestemd voor de supermarkten worden halal geslacht, maar daar zijn we volledig tegen.”

Opa

De beslissing om met hoevevlees te starten, komt niet uit het niets. Opa Celestin Vergauwen had, samen met oma Monique Vandevoorde, jarenlang een succesvolle beenhouwerij op de hoek van de Gijsbeekstraat en Kruynighemstraat.

Op vrijdag worden verse bereidingen als prepare, bolognaisesaus en stoofvlees vers gemaakt.

De winkel is op vrijdag geopend van 15 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur en zondag van 9 tot 12.30 uur.

Meer informatie op vansever-vergauwen.be/celests-hoevevlees.