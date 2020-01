bpost viert 75ste verjaardag van Suske en Wiske met postzegelreeks Wannes Vansina

24 januari 2020

12u10 0 Mechelen Suske en Wiske hebben vrijdag in de postzegeldrukkerij in Mechelen Zuid een ‘goed voor druk gegeven’ voor een postzegel met hun beeltenis. Dat naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de iconische striphelden.

bpost geeft een postzegelreeks uit die de evolutie illustreert van de strippersonages, van het prille begin in 1945 tot nu. Elke postzegel toont een mijlpaal in hun bestaan. Er werd gekozen voor de covers van ‘Op het Eiland Amoras’, ‘De schat van Beersel’, ‘De klankentapper’, ‘De kaperkoters’ en ‘De planeetvreters’. Chris Vandersteen, dochter van tekenaar Willy Vandersteen, woonde vrijdag het plechtige moment bij.

De postzegels zijn te koop via eShop, de webshop van bpost, en in de grotere postkantoren vanaf maandag 27 januari. Voor het hele postzegelblaadje betaal je 9,80 euro, de reguliere prijs van de postzegels.

2020 is een feestjaar voor Suske en Wiske. Hun verdere avonturen komen aan bod in een heel aantal nieuwe strips. Daarnaast zijn ze aanwezig op verschillende evenementen en locaties, gaande van Blankenberge, over Gent en Antwerpen tot Dubai.