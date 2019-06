Bpost sluit vestiging aan station: vanaf 12 juli nog één postkantoor in Dijlestad Wannes Vansina

04 juni 2019

16u38 8 Mechelen Bpost sluit halfweg juli zijn vestiging aan het station van Mechelen. Vanaf dan zal de stad nog slechts één postkantoor tellen, aan de Grote Markt. Dat wordt uitgebreid en vernieuwd.

Vrijdag 12 juli is de laatste dag voor het postkantoor aan het station. “Het kantoor moet sluiten omwille van de geplande stationsvernieuwing. De twee personeelsleden gaan aan de slag aan de Grote Markt”, licht woordvoerder Barbara Van Speybroeck toe.

Voor alle Mechelse klanten blijft bijgevolg nog slechts een adres. “Het postkantoor aan de Grote Markt gaat daarom uitgebreid en vernieuwd worden met onder andere een bijkomende ‘drop locket’ voor pakjes, een extra lange laatavondopening op donderdag - tot 20 uur! Ook op zaterdag blijven we iets langer open: tot 13 uur.”

Bpost gaat wel onderzoeken of er nog vraag is voor een extra postpunt of Kariboo!-spot in de buurt van het station. Vijftien jaar geleden had nog zowat elke wijk en dorp in Mechelen zijn postkantoor.