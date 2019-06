Bovenstuw buiten werking voor renovatie Wannes Vansina

12 juni 2019

14u38

De bovenstuw op de Dijle in Mechelen ondergaat momenteel een groot onderhoud. Twee onderaannemers voeren in opdracht van de Vlaamse Waterweg herstellingen uit aan alles wat met het water in aanraking komt. “Op het programma staan: vervangen van de waterdichtende rubbers, herstelling van de afschermkappen en kleine herstellingen aan de onderwatermetaalstructuur. Die laatste wordt aansluitend gezandstraald en opnieuw geschilderd”, licht communicatieverantwoordelijke Carolien Peelaerts toe. De stuw werd buiten werking gesteld. Volgens Peelaerts werd het tijdstip van de herstelling dan ook niet toevallig gekozen. “De stuw houdt enerzijds bij droogte het water van de Binnendijle op pijl en wordt ingeschakeld bij stormtij. Omdat we nu geen extreem droog weer hebben en het stormseizoen is gepasseerd, kunnen de werkzaamheden nu plaatsvinden.”