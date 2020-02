Bouwkraan valt om op bouwwerf Tim Van Der Zeypen

28 februari 2020

10u20 1

Op een bouwwerf in de Lotelingstraat is vrijdagochtend omstreeks 9.30 uur een bouwkraan op een bouwwerf omgevallen. De kraan belandde op een appartementsgebouw dat er momenteel wordt gebouwd. Volgens enkele ooggetuigen moesten vier arbeiders rennen voor hun leven maar raakte er niemand gewond. Over de omstandigheden is momenteel nog niets gekend. Mogelijks heeft het regenweer van de afgelopen dagen daar iets mee te maken.

Later meer