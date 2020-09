Bouw parkeergebouw op Keerdoksite van start Wannes Vansina

09 september 2020

13u39 1 Mechelen Vlakbij de N16 in Mechelen is de bouw van start gegaan van het parkeergebouw. Het is de start van de ontwikkeling van het Keerdok.

Op dit ogenblik werkt de aannemer aan een ‘secanspalenwand’, een funderingswand. Dat is een gesloten naast elkaar liggende rij palen, die ter plaatse ingeboord en ingespoten worden met beton tot op 20m diepte. Daarna zal binnen de omtrek eerst een archeologisch onderzoek worden uitgevoerd en vervolgens een bouwput worden uitgegraven.

Vervolgens wordt een gebouw opgetrokken met een opmerkelijk architectuur met 528 autoplaatsen en 120 fietsenstallingen. “Het gebouw is genomineerd voor de Publica Awards 2020, wat toch aantoont dat we hier niet spreken over een klassieke randparking. Het moet een echte landmark worden als je Mechelen binnenrijdt. Het gebouw zal naast parkeerplaatsen ook kantoren en een afhaalpunt voor postpakketten omvatten”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Greet Geypen.

Volgens burgemeester Alexander Vandersmissen is de start van de bouw een belangrijk moment voor de stad. “Het is de eerste stap in de ontwikkeling van het project Keerdok. Het parkeergebouw wordt een onmisbare schakel tussen een van de belangrijkste invalswegen ten noorden van Mechelen en het stadscentrum. Het gebouw zal in de toekomst als mobiliteitshub een belangrijke rol spelen in de bereikbaarheid van de stad.”

Het parkeergebouw is een samenwerking tussen de stad Mechelen en het consortium Kairos – Montreal. De architectuur is van de hand van POLO Architects, Archipelago en Vogt Landscape Architect. Investeerder Triginta sloot een erfpacht met betrekking tot het parkeergedeelte af met de stad voor 27 jaar. De retail- en kantoorruimte zal worden verhuurd aan private partners. De opening is voorzien in 2022.

Aansluitend zal gestart worden met de ontwikkeling van het Keerdok voor wonen. In totaal komen er 800 nieuwe woningen.