Bouw hofkes gaat nieuwe fase in: Constructie Raapsteelhof en Aardpeerhof van start Wannes Vansina

01 juli 2020

15u57 0 Mechelen Een van de dagen wordt in de nieuwe woonbuurt Papenhof in de wijk Nekkerspoel in Mechelen het startschot gegeven voor de bouw van de ‘hofkes’ Raapsteelhof en Aardpeerhof.

De 27 kavels zijn exclusief voorbehouden voor Bijna Energie Neutrale woningen. “BEN-bouwen wordt de standaard vanaf 2021 en dus dé norm in de toekomst. Kopers beginnen het belang hiervan te erkennen. Sinds de coronacrisis merken we een stijging van aanvragen voor dergelijke woningen. Het is dan ook een erg slimme investering”, zegt Peter De Bruyne, algemeen directeur van IGEMO, dat het woonproject ontwikkelt.

Greet Geypen, schepen van Stadsvernieuwing, vult aan: “Nieuwe woonprojecten zoals in Papenhof passen volledig in de visie van de stad. Ze leggen de nadruk op grotere buitenruimte, veel groen en speelruimte, autoluwe omgeving met wagens waar mogelijk ondergronds en veilige fietspaden”. De bewoners van deze laatste ‘hofkes’ zullen een ondergrondse parkeervoorziening krijgen. Op die manier kunnen de pleintjes Pastinaakhof, Raapsteelhof en Aardpeerhof gevrijwaard blijven van autoverkeer.

Ongeveer een derde van de kavels in wat omschreven wordt als “een paradijs voor jonge gezinnen” zou zijn verkocht. Het gaat over rijwoningen en nog één halfopen bebouwing. Meer info op www.igemo.be.