Bouw “groenste winkelpark van België” volgende week van start. Onder meer Albert Heijn neemt intrek Wannes Vansina

30 augustus 2019

15u41 2 Mechelen Projectontwikkelaar Mitiska REIM start volgende week met het bouwklaar maken van de lus van de R6 voor de realisatie van een nieuw winkelpark. Dat krijgt de naam Malinas en zal onder meer ook een supermarkt van de keten Albert Heijn omvatten. De opening van “het groenste winkelpark van België” is gepland in september 2021.

De ontwikkelaar nodigde vrijdag de pers uit aan de twee zoutsilo’s te midden van de wildernis. Vanaf 2 september zal dat uitzicht drastisch veranderen wanneer een aannemer start met de grondwerken voor een retail center van 27.500 vierkante meter. “We hebben getekende overeenkomsten met de winkels die aan het Rode Kruisplein weg moeten voor de nieuwe woonontwikkeling, zoals AS Adventure, JBC, Van den Borre, Leenbakker, Blokker en Pro Duo. Daarnaast komt hier de eerste Albert Heijn van de Mechelse regio”, zegt Jan Du Bois van Mitiska REIM. De supermarkt wordt 2.500m² groot.

Blijft nog zo’n 17.000 vierkante meter te verhuren. “In het najaar gaan we op zoek naar huurders. Er is ruimte voor verschillende assortimenten. Ik denk dan aan meubel- en decoratiewinkels, een sportwinkel, een speelgoedwinkel of een goede speciaalzaak. Bij een marktbevraging hebben we gemerkt dat er een zeer sterke vraag is van verschillende winkelbedrijven om zich in Mechelen te vestigen. De laatste jaren is er weinig aanbod bijgekomen. Daarnaast is Mechelen een groeiende en dus interessante stad”, aldus Du Bois. De ongeveer twintig handelszaken zullen goed zijn voor zo’n 270 jobs.

Vanaf september wordt 5,8 hectare bestaande bomen en struikgewas gerooid. Ter compensatie werd reeds 11,6 hectare groencompensatie aangeplant, op Kauwendael en buiten Mechelen. 25 waardevolle eiken op de site blijven behouden en worden verplaatst naar de ontsluitingsweg aan de achterzijde van het winkelpark. “Het hout dat vrijkomt, wordt zo veel mogelijk hergebruikt bij de opbouw van de site of voor de productie van groene stroom. Daarnaast worden er loopbalken, klim- en klauterstammen en houten meubilair mee gemaakt voor kinderen”, zegt landschapsarchitect Michel Pauwels.

De ontwikkelaar maakt zich sterk dat Malinas het “groenste winkelpark van België” wordt. Een derde van de site blijft groen. “Ik zal het zeggen zoals het is: de stad heeft ons gepusht. Maar het resultaat zal heel aangenaam zijn voor de bezoekers: zij zullen kunnen shoppen in een groene omgeving”, aldus Du Bois. Zo komt er een open rietland dankzij de herplanting van 1,2 hectare bestaande rietvegetatie. Het moet zorgen voor een groene scheiding tussen het winkelpark en de N16 en dient tegelijk als natuurlijke regenwaterbuffer.”

Naast het rietveld komt een ‘parkeerwaaier’ met wandelassen met veldesdoorn, haagbeuk, els en olm. Ook ondergronds komen parkeerplaatsen. De volledige achtergevel van het winkelgebouw wordt bekleed met een haag en klimplanten. “Vogels zullen er kunnen nestelen”, zegt Pauwels. Ongeveer de helft van het park krijgt een groendak met zonnepanelen. Gekeken wordt of de mooie oude silo’s – er komen er sowieso nieuwe vlakbij – ergens een plaats kunnen krijgen.

Na de grondwerken vindt in oktober een archeologisch onderzoekplaats plaats. In november start de ontwikkelaar met de aanleg van het rietland. Begin 2020 moet de bouw van de parking en het winkelcentrum starten. “De ontsluitingswerken zullen gelijktijdig gebeuren zodat alles op hetzelfde ogenblik klaar is. Er komt een nieuw kruispunt op de N16 en er komt een ontsluiting voor fietsers en een nieuwe bushalte”, geeft Du Bois nog mee.