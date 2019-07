Bouw brugconstructie R6 donderdag van start: tot in voorjaar omrijden Wannes Vansina

23 juli 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start donderdag op de R6 in Mechelen met de opbouw van de brugconstructie over de Antwerpsesteenweg (N1). Tot volgend voorjaar kan het verkeer van de N1 de R6 niet oversteken, maar moet het omrijden via een systeem met keerlussen.

De werkzaamheden voor de realisatie van de fly-over liggen op schema, wat betekent dat gestart kan worden met de realisatie van de eigenlijke brug. Om de bouw mogelijk te maken, schuift het verkeer vanaf donderdag op naar de aanzet van de nieuwe op- en afritten. Het kan zo over twee (versmalde) rijstroken in beide richtingen blijven rijden. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. Bestuurders kunnen op het kruispunt enkel rechtdoor rijden of rechts afslaan.

De Antwerpsesteenweg is ter hoogte van het kruispunt onderbroken. Er ontstaan twee nieuwe T-kruispunten. Alle verkeer wordt verplicht de R6 rechts op te rijden. Via de keerlus kan je terugdraaien als je verder wilt rijden op de Antwerpsesteenweg of de R6 in de andere richting moet hebben. Vooral in de richting van Sint-Katelijne-Waver is dat een flink stuk omrijden: de omleiding leidt via de rotonde aan de Heisbroekweg in Sint-Katelijne-Waver.

Voetgangers en fietsers krijgen een veilige route om de bouwput heen. Wanneer de stoep en het fietspad op de Antwerpsesteenweg niet beschikbaar zijn ten gevolge van de werkzaamheden, kunnen fietsers via de woonwijk Otterbeek omrijden.