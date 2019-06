Bosch investeerde drie miljoen in nieuwe site Mechelen-Noord Wannes Vansina

07 juni 2019

14u09 2 Mechelen In de Zandvoortstraat in Mechelen-Noord vond vrijdag de officiële opening plaats van de Bosch Climate en Buderus Academy. Het trainingscentrum voor verwarmingsinstallateurs is het sluitstuk van een gans nieuwe site van Bosch Thermotechnology N.V. met ook kantoren en een centraal distributiecentrum van 8.000 m². Het bedrijf least de gebouwen en investeerde daar bovenop drie miljoen euro.

Het praktische trainingscentrum is gericht op verwarmingsinstallateurs en toont de nieuwste ontwikkelingen op vlak van hernieuwbare energie. Op 400m² vinden bezoekers de nieuwste technologieën op vlak van internetconnectiviteit, warmtepompen, zonnesystemen, gas en stookolie, zowel residentieel als commercieel. In vier verschillende lokalen kunnen 60 installateurs tegelijkertijd training volgen aan 85 verwarmingstoestellen. “Jaarlijks zullen hier 150 vormingssessies plaatsvinden voor 1.200 installateurs”, legt Adelbrecht Kornelis uit. “Vanaf september zullen we van hieruit ook online trainingen organiseren.”

Kontoren en magazijn

Met de Academy is de site van Bosch Thermotechnology in Mechelen-Noord nu volledig klaar. Gestart werd in 2017 met de opening van kantoren. “Onze administratieve diensten die verspreid zaten over verschillende locaties werden hier samengebracht. Alle administratieve back officediensten zitten nu hier.” Een zelfde oefening gebeurde een jaar later met de opening van een logistiek centrum. “Drie warehouses verspreid over België hebben we gebundeld in een magazijn van 8.000 vierkante meter. Het bedient alle sanitaire en verwarmingsgroothandels in België.” Met de opening van de nieuwe Training Academy is de site van Bosch Thermotechnology in Mechelen nu helemaal af. In totaal investeerde het bedrijf drie miljoen. “Alleen in de inrichting. De gebouwen leasen we.”

Windturbine

In totaal telt Bosch Thermotechnology 228 medewerkers: 75 in de kantoren, 85 installateurs op de baan en gemiddeld 21 magazijniers. De rest zit in verkoopdiensten. Zij werken in een klimaatvriendelijke omgeving. Bosch heeft immers de ambitie wereldwijd de eerste industriële CO2-neutrale onderneming te zijn. “De komende tien jaar investeert het meer dan een miljard euro in de energie-efficiëntie van zijn 400 fabrieken en gebouwen”, zegt Patrick Incoletti. In Mechelen vertaalt zich dat in onder meer warmterecuperatie, intelligentie ledverlichting en leasefietsen voor het personeel. Zitten er nog aan te komen: zonnepanelen op het magazijn en medewerking aan een windturbine in Mechelen-Noord. “Deze opening is een mijlpaal. We zijn trots dat we dit vandaag kunnen laten zien”, besluit Kornelis.