BOS+ plant bomen op parkeerplaatsen: “Meteen positieve reacties van bewoners” Tim Van Der Zeypen

10 oktober 2020

18u35 1 Mechelen Medewerkers van BOS+ zijn zaterdagochtend gestart met het aanplanten van verschillende bomen en struiken in het centrum van Mechelen. De tijdelijke actie kadert binnen het initiatief ‘Verover de Ruimte’ van autodelen.net.

Het nieuwe bos, of bescheiden stadsjungle zoals BOS+ het project zelf noemt, neemt naast het pleintje aan de achterkant van het Mechelse gerechtsgebouw ook nog acht parkeerplaatsen op de kruising van de Voochtstraat met de Bleekstraat in beslag.

“Waarom acht parkeerplaatsen? Eén deelauto in de stad vervangt acht reguliere wagens en wij zouden BOS+ niet zijn als we geen bomen zouden planten in de veroverde ruimte”, zegt Bart Carlier van BOS+. “Hiermee willen we ook laten zien dat er ontzettend veel ruimte naar weginfrastructuur en parkeerplaatsen gaat.”

Klimaatverandering.

Volgens de organisatie zijn er in Vlaanderen maar liefst zeven miljoen parkeerplaatsen. “Als we hier nog maar een fractie van zouden gebruiken voor rustplek of bossen, zouden we onze steden, de vergroening kunnen geven die echt nodig is”, zegt Carlier. “Niet enkel is het meerwaarde voor de gezondheid, in dit veranderend klimaat, worden bomen nog belangrijker.”

BOS+ koos voor zoveel mogelijk inheems bomen zoals de winterlinde, de velddoorn en de haagbeuk, maar ook voor de inheems taxus, hulst en varens. De bomen blijven nog staan tot 25 oktober. Daarna krijgen ze elders een permanente plaats. “Geen takje of plantje zal in de vuilbak worden gesmeten”, klinkt het nog.

Positieve reacties

Het initiatief werd alvast goed onthaald. “Zowel buurtbewoners als voorbijgangers reageerden meteen positief”, besluit Carlier. “Bovendien zijn er in de buurt nog twee scholen. Scholieren krijgen nu hun dagelijkse dosis groen en het kan hen allicht ook stimuleren om te voet of met de fiets naar school te komen.”