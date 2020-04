Borgersteinlei bedankt alle helden met banner én You’ll Never Walk Alone Tim Van Der Zeypen

22 april 2020

22u20 7 Mechelen ‘Borgersteinlei bedankt alle helden’. Met die boodschap op een grote banner trekt René Van Zomeren samen met buurman Jeroen Moriau sinds gisteren door de straat. Hiermee willen de initiatiefnemers niet enkel de zorgverleners bedanken maar ook alle buurtbewoners én iedereen in de strijd tegen het coronavirus.



Het idee ontstond eenn maand geleden toen er werd gevraagd om witte vlaggen uit te hangen om mensen uit de zorgsector te bedanken én te steunen. Er werd gestart met een simpele vlag waarop ‘Thank You’ stond maar al snel groeide het dankmoment aan de zorgsector. Zo besloot René om alle bewoners in de straat erbij te betrekken.

“We toeteren omstreeks 19.57 uur om iedereen te verwittigen en naar buiten te laten komen, vervolgens weerklinkt ‘You’ll Never Walk Alone’ door de boxen”, legt René uit. “Om 20 uur stipt volgt dan een luid applaus. Het begon klein maar groeide langzamerhand uit. Inmiddels zijn we toch met zo’n dertigtal buren.”

Politiebezoek

De buurtbewoners kregen inmiddels ook al de politie van Bodukap op bezoek. Ook voor hen werd toen luid geapplaudisseerd. “En zij deden op hun beurt mee met hun sirenes”, klinkt het nog in de buurt.

Dat eerbetoon van eerder deze week werd niet vergeten. Dat werd ook duidelijk toen woensdagavond een patrouilleploeg langs kwam gereden. Ook deze patrouilleploeg bedankte de buurtbewoners op hun beurt voor hun hulde met een het luiden van hun sirenes. “Het is echt zo mooi om te zien dat dit ook de mensen bij elkaar brengt.”

Banner

Sinds gisteren hebben de buurtbewoners er een nieuwigheid bij. Tijdens het applausmoment wordt er rond gewandeld met een grote banner. “Het idee is ontstaan door mijn dochter omdat zij zo gepassioneerd mee wou komen klappen”, vult ontwerper Jeroen aan. René vult verder aan: “Je hebt hier in de straat ook heel wat oudere mensen. Zij lijden heel erg in deze crisis. Je merkt dan ook dat zij erg uitkijken naar dit moment.”

Voorlopig gaan ze in de Borgersteinlei onvermoeid verder met het applaudisseren. “Maar we willen dit ook wel laten uitgroeien naar een soort straatfeest”, besluiten René en Jeroen.