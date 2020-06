Boorddocumenten gestolen uit auto Tim Van Der Zeypen

04 juni 2020

08u40 0

In de Kardinaal Cardynstraat hebben dieven ingebroken in een personenwagen. Deze stond geparkeerd langs de openbare weg. De dieven gingen ervandoor met de boorddocumenten. Volgens de politie van Mechelen-Willebroek was het voertuig niet-slotvast afgesloten. De daders worden opgespoord.