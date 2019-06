Boom valt op onderbeen van 87-jarige TVDZM

13 juni 2019

17u00 2

Een 87-jarige vrouw uit Mechelen is vanmiddag in Muizen-Dorp gewond geraakt aan haar onderbeen. De vrouw kreeg een omgevallen boom op haan been. Ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis met oppervlakkige verwondingen. Hulpdiensten werden opgeroepen omstreeks het middaguur. Eerst werd gedacht dat ze gekneld zat onder de boom. De brandweer werd verwittigd maar nog voor zij ter plaatse waren, was de vrouw al vanonder de boom bevrijd. De boom viel om tijdens het rooien van bomen bij haar buren. Naar verluidt kwam ze net even kijken toen de boom op haar belandde.