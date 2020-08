Bonobogroep Planckendael krijgt gezelschap vijf nieuwe apen: “Op een na grootste van Europa” Wannes Vansina

28 augustus 2020

09u48 1 Mechelen De bonobogroep van Zoo Planckendael is uitgegroeid tot de op een na grootste van Europa. Dat dankzij de komst van vijf nieuwe vrouwtjes. Ze brengen het dierenpark waardevolle genen. De 14-jarige Nayembi is de enige nog levende nakomeling van bonobo Mobikisi, een van de laatste dieren uit de natuur. Zeker zij moet dus voor nageslacht zorgen om zo de bedreigde mensapensoort in stand te houden.

Zoo Plackendael opende vorige zomer Expeditie Bonobo: een investering van liefst vijf miljoen euro en het grootste bonoboverblijf ter wereld. Djanoa, Unabii, Hortense en co moeten hun rijk voortaan delen met vijf nieuwe dieren. Nayembi (14) en dochter Nila (4) komen uit de zoo van Frankfurt, Binti (25) verhuisde met kleintjes Bina (5) en Balina (9) vanuit Keulen. Dat mag geen probleem zijn, want ook in de natuur leven bonobo’s in grote groepen.

“De komst van de vijf nieuwe vrouwen biedt mooie vooruitzichten. We hopen dan ook om in de toekomst nieuwe kleine bonobo’s in ZOO Planckendael te verwelkomen”, zegt verzorger Joris. De dierentuin is internationaal stamboekhouder en Europese coördinator van het kweekprogramma en bepaalt dus over de hele dierentuinwereld welke bonobo er met welke bonobo jongen mag krijgen.

Seks

De introductie van de nieuwkomers gebeurde op het ritme van de dieren. “We zetten de dieren nooit zomaar bij elkaar. Dat gebeurt volgens een bepaalde werkwijze. Eerst verkennen de dieren hun nieuwe verblijf. Nadien maken ze kennis met een klein groepje dieren die lager in de rangorde staan. Vlooien en elkaars vacht schoonmaken zijn tekenen van een vlotte integratie”, zegt verzorger Joris.

“Al is vrouwtjes introduceren ook niet zo moeilijk. Dat is veel seks en dan komt het wel in orde.” Bonobo’s paren immers om de haverklap. Ze gebruiken seks als middel om spanningen binnen te groep op te lossen. Ze doen het als begroeting, om hun sociale status te bevestigen, affectie te tonen, zich af te reageren of om stress tegen te gaan.

Vrouwen zwaaien de plak

De nieuwe groep telt nu twaalf vrouwtjes tegenover zes mannetjes. De vrouwen zwaaien bij de bonobo’s sowieso de plak. Vrouwtjes hebben een hogere status en domineren de mannen. Ze sluiten vriendschappen en spannen samen om de mannen te overheersen.

“Het is afwachten welke impact de komst van de nieuwe dieren op de huidige hiërarchie heeft”, aldus verzorger Joris. “Die kan wijzigen, maar de kans bestaat dat de nieuwelingen zich achter de dominante vrouw Djanoa scharen waardoor ze haar positie in de groep behoudt.”

Congo

Sinds 1992 bestuderen biologen, antropologen, psychologen en andere wetenschappers uit binnen- en buitenland het gedrag van bonobo’s in ZOO Planckendael. Dat kan sinds Expeditie Bonobo ook via een ingenieus camerasysteem dat toelaat de dieren te observeren zonder hen te storen. “Door hun gedrag nauwkeurig te observeren, leren onze wetenschappers de soort nog beter kennen.”

De analyses helpen Planckendaels eigen wetenschappers in Congo, waar de dieren minder gemakkelijk te volgen zijn. De inspanningen van de dierentuinen zijn belangrijk om het voortbestaan van de soort veilig te stellen. De mensapen zijn bedreigd, schattingen van het aantal bonobo’s in de natuur lopen uiteen van 15.000 tot 50.000. De dieren worden gedood voor hun vlees of gevangen en verkocht als gezelschapsdier. De grootste bedreiging is de vernieling van de tropische bossen waarin ze leven.