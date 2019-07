Bonobo’s Planckendael nog niet klaar, bezoekers krijgen terugkomticket Wannes Vansina

08 juli 2019

12u23 1 Mechelen Het nieuwe bonoboverblijf van ZOO Planckendael had begin deze maand de deuren moeten openen, maar de apen beslisten daar anders over. Om hen tijd te geven om te wennen, blijft het nog even gesloten. Bezoekers krijgen een terugkomticket.

De bouw van Bonobo Expeditie nam iets meer tijd in beslag dan gedacht. Intussen is de nieuwste attractie van het dierenpark klaar, maar de bewoners nog niet. De marketingcampagne was echter al wél gestart. Daarom krijgt elke bezoeker dezer dagen een terugkomticket waarmee hij tussen 21 juli en 21 september gratis het park binnen mag.

“Wij willen hier geen commercieel gewin uit halen door de apen te forceren. Bonobo’s zijn gevoelige dieren en we openen op hun tempo. Ze hebben wat meer tijd nodig om zich aan te passen en alle ruimtes te verkennen. Het is dan ook een ingewikkeld complex – in positieve zin - met verschillende tunnels en biobodems”, zegt Saskia Castelyns van de communicatiedienst van Planckendael.

Het valt moeilijk te voorspellen wanneer het bonoverblijf open kan, maar dat zou mogelijk volgende week al kunnen zijn.