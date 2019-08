Bonobo’s Planckendael genieten weer van hun eiland Antoon Verbeeck

De bonobo’s van ZOO Planckendael kunnen zich opnieuw van hartenlust uitleven op hun eiland. In juli ging Expeditie Bonobo open, het nieuwe bonoboverblijf dat vijf keer groter is dan het oude. Nu het binnenverblijf geïnspecteerd en goed bevonden is door de mensapen, mogen de bonobo’s weer een frisse neus halen op hun eiland. “Supervoorzichtig… eerst de neus buiten. Dan een teen. Dan een voet. De bonobo’s in ZOO Planckendael kwamen letterlijk op hun kousenvoeten naar buiten om opnieuw van de buitenlucht te genieten. Eens opnieuw gewend aan hun eiland, genoten ze met volle teugen. Slingeren tussen palen, heerlijk zonnebaden of knabbelen op verse takken: ze vonden het helemaal geweldig”, deelt Planckendael mee. Het frisgroene gras en het water zijn de perfecte omgeving om te ravotten of een beetje uit te rusten in het zonnetje. Met nieuwsgierige blikken en voorzichtige stappen kwamen de dertien apen als één groep naar buiten. “We konden het niet beter wensen”, aldus verzorger Joris Jacobs.