Bomen in Schijfstraat gekapt nog voor protestactie Wannes Vansina

14 juni 2019

18u31 0

Vrijdag werd in de sociale tuinwijk van de Schijfstraat in Mechelen gestart met het rooien van 24 bomen. De beslissing om de oude bomen te vellen, deed eerder de emoties in de buurt hoog oplaaien. Volgens het stadsbestuur moeten ze spijtig genoeg weg omdat ze de vernieuwing van de nutsleidingen in de weg staan, maar niet iedereen neemt genoegen met die uitleg. “Zondag wilden we nog een stil protest houden bij de bomen, de stad wist dat en heeft ons in snelheid gepakt en niet eens het uitbroeden van de vogels afgewacht”, zegt Christophe Van Calster. Hij is vastberaden om het niet op te geven. “Voor deze bomen is het te laat, maar er zijn er nog bedreigd in Mechelen. We laten het hier niet bij.” Opvallend: onze fotograaf mocht geen foto’s maken van de werkzaamheden “omdat ze op het privé-domein gebeuren.”