Boekenoutlet in De Loods aan Douaneplein: “Meterslang aanbod aan boeken, spelletjes en dvd’s” Antoon Verbeeck

25 september 2020

Boekenoutlets Pardoes organiseert van 30 september tot 4 oktober ‘Boekenoutlet Mechelen’ in De Loods op het Douaneplein. “Bezoekers kunnen snuisteren in het meterslange aanbod aan kinder- en jeugdboeken, spelletjes, dvd’s en cd’s. Iedereen geniet van straffe kortingen en wie koopt, gaat al zeker met één gratis boek naar huis”, klinkt het bij de organisator, die belooft de boekenmarkt volledig coronaproof te organiseren. “We voorzien ruime gangen, er is voldoende plaats en we waken over het maximumaantal bezoekers op de beurs. Handgels en ontsmette winkelmandjes zijn voorzien. Wie ouder is dan 12 jaar is verplicht een mondmasker te dragen.” Toegang is gratis.