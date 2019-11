Boekendames wakkeren leesinteresse kinderen Het Zonnehuis aan op locatie Wannes Vansina

29 november 2019

09u58 0 Mechelen De boekendames van de Mechelse freinetschool Het Zonnehuis pakten de Voorleesweek origineel aan. Ze namen de kinderen mee op locatie om daar een bijpassend verhaal voor te lezen.

De jongste kleuters trokken bijvoorbeeld naar de verfwinkel om daar een verhaaltje over kleuren te lezen, terwijl de oudste in het kapsalon genoten van een prentenboek over een prinses met hele lange haren. De oudsten van de school mochten dan weer in de sporthal een spannend hoofdstuk over een voetbalmatch meepikken.

“Livrette en Livrien proberen met allerlei activiteiten de kinderen te inspireren voor boeken en lezen. Met de actie ‘lezen in de wijk’ is dit weeral gelukt. Het was voor de kinderen een leuke ervaring”, zegt directeur Rilke Dekeukelaere.

De boekendames zijn niet aan hun proefstuk toe. “Ze zullen initiatieven blijven nemen die de boekenliefde op onze school nog verder zal vergroten.”