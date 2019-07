Boek ‘Wolvenkinderen’ inspireert om buiten te spelen. “Echte helden dragen vuile broeken” Wannes Vansina

16 juli 2019

19u40 0 Mechelen Weet je deze zomerdagen niet wat gedaan met je kroost? Sla er eens ‘Wolvenkinderen’ op na, het debuut van Roosje Koninckx (34) uit Muizen en Richard Van der Vieren (37) uit Zemst. Het boek wil kinderen en hun ouders inspireren om wat vaker aan te modderen. “We lijken vergeten te zijn hoe leuk het is om buiten te spelen, én hoe gezond het is om ons vuil te maken.”

Roosje is trainer, psychologe en mama van drie dochters, Richard een filmmaker die al tien jaar lang het reilen en zeilen van enkele grote kleppers in de elektronische muziekindustrie documenteert. Tijdens de tournees met de Steve Aoki’s en Netsky’s van deze wereld belandde hij op de Baarbeekhoeve, de bioboerderij waarvan Roosje medebezieler is. “Ik zag de kinderen door het veld rennen en werd geraakt. Dat zie je niet vaak meer. Overal waar je kinderen ziet, hebben ze een iPad vast”, vertelt Richard.

Roosje en Richard waren vroeger allebei buitenkinderen. “Als kind werd ik ’s morgens door mijn ouders naar buiten gestuurd en mocht ik niet meer binnen voor donker”, zegt Roosje. “Ik mocht af en toe nog wel binnen, om nieuwe kleren te krijgen als ik in de vijver was gevallen”, lacht Richard. Buiten spelen, in bomen klimmen, kampen bouwen, dat was hun jeugd. Veel kinderen van nu doen dat niet meer. Bomen zijn veelal vervangen door schermen, kampen door swipes.

Laatste generatie

Maar niet zo voor Febe (10), June (8) en Lily (5): zij doen niet liever dan buitenspelen op het grote domein van de Baarbeekhoeve. Richard ging aan het documenteren. Op zijn foto’s: veelal vuile kinderen die de tijd van hun leven beleven. Al modderbadend, als zwerfvuil warrior of met kampvuurdessertjes. Wie de ongedwongen beelden ziet, wordt niet zelden terug gekatapulteerd naar zijn eigen jeugdjaren. “Wij zijn misschien nog de laatste generatie die dat heeft gekend, een gevoel kunnen oproepen bij deze foto’s”, zegt Roosje. “De generatie groeit nu meer op in angst: je zet je kinderen niet meer buiten met de boodschap ‘Kom ’s avonds maar terug’.”

Tot wat dat leidt, ervaart ze als arbeidspsycholoog. “We leven in een heel uitdagende maatschappij. Onze hersenen denken wel dat we al die prikkels kunnen verwerken, maar dat is niet zo. Mensen weten vaak niet meer hoe ze zich moeten opladen. Dat doe je door de natuur op te zoeken, samen creatief te zijn, out of the box te denken. En vooral: dingen te laten mislukken. Daar leer je uit. Alles moet tegenwoordig perfect zijn.”

Mislukken mag

Het ‘vuil boek’ boordevol foto’s, tips en recepten is geen gebruiksaanwijzing, maar een inspiratiebron. “Om iets aan te wakkeren of in beweging te zetten. Maak vooral je eigen verhaal, met je kinderen en jezelf als helden op de cover. Probeer. Experimenteer. Laat alles lukken of doodleuk mislukken. Want dat mag. Nee, dat moet soms. Je bent tenminste samen bezig geweest.” Wat de auteurs hoegenaamd niet willen: iemand met de vinger wijzen. “Tv kijken is oké, maar er moet een evenwicht zijn.”

De drie kinderen vroegen intussen al om een tweede boek. Niet omdat ze graag in de belangstelling staan - dat is niet zo - wel omdat ze genoten van de extra-veel speelmomenten. “We mochten veel buitenspelen. Anders moeten wij opruimen”, vertellen ze met enige zin voor overdrijving. “Het meest genoten we van met modder gooien, kampen bouwen en broodsperen maken.” De drie ‘wolvenkinderen’ krijgen navolging in heel Vlaanderen. “Op sociale media staan intussen al 2.000 foto’s van buiten spelende kinderen met de hashtag ‘wolvenkinderen’”, weet Richard.

‘Wolvenkinderen’ is verkrijgbaar bij onder meer AS Adventure, Shop Lily, Pardoes en Fred and Ginger. De winkelprijs: 29,90 euro. Het boek werd in eigen beheer uitgegeven en 100% CO2 neutraal gedrukt, met een FSC label. Meer info: www.wolvenkinderen.com.