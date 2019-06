BOB-zomercampagne: 34 dronken bestuurders betrapt en fiets afgepakt na ongeval TVDZM

17 juni 2019

14u20 0 Mechelen Bij verschillende alcohol- en drugscontroles in de regio Mechelen en Willebroek heeft de politie 34 dronken chauffeurs betrapt. Vijf rijbewijzen werden meteen in beslag genomen voor vijftien dagen. Een fietser verloor dan weer zes uur lang zijn fiets na een ongeval met stoffelijke schade.

“In normale toestand zouden we zijn rijbewijs intrekken maar de man had er geen”, vertelt politiewoordvoeder Dirk Van de Sande. “Daarom werd er beslist om de fiets gedurende zes uur af te nemen zodat hij geen andere schade kon aanrichten.”

De politie voerde in totaal bij zo’n 1.077 chauffeurs en alcohol- of een drugstests uit. Een van de betrapte chauffeurs werd al voor de vierde keer betrapt op het rijden onder invloed van drugs. De man testte positief op het gebruik van cannabis. “Hij verklaarde aan de politie dat hij elke avond een jointje rookt”, klinkt het bij de politie . “Aangezien hij geen rijbewijs op zak had, werd zijn wagen aan de kant gezet met een wielklem.”

Op de vlucht

Een andere chauffeur probeerde dan weer te ontsnappen van de politiecontrole. Op de Guido Gezellelaan draaide hij om en sloeg hij op de vlucht. De politie ging in de achtervolging en kon hem uiteindelijk aan de kant zetten. Naast een positieve test op het gebruik van cannabis en cocaïne, bleek hij ook nog 0,7 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Tot slot moest de politie vijftien rijbewijzen intrekken voor zes uur, elf anderen deden dat voor drie uur. De controles kaderden binnen de BOB-zomercampagne van de politie.