Blussers, de maan brandt in uw kathedraal! Wannes Vansina

06 december 2019

15u00 0 Mechelen Mechelen houdt je Warm is vandaag van start gegaan met de komst van het Museum of the Moon in de Sint-Romboutskathedraal. Het imposante kunstwerk “komt er thuis” na een internationale rondreis.

Het kunstwerk met een diameter van zeven meter en gedetailleerde NASA-beelden kan je tot en met 27 december bewonderen. “Het kunstwerk is al op veel plekken geweest, maar het lijkt toch speciaal gemaakt voor onze stad en onze kathedraal”, zegt voorzitter van Mechelen Feest Kristof Calvo.

Composities

De maan is het werk van de Britse kunstenaar Luke Jerram. Hij is blij met de locatie. “Laat ons hopen dat niemand deze keer alarm slaat bij het zien van de maan”, verwijst hij naar de legende van de Maneblussers.

Het kunstwerk is er niet alleen om naar te kijken, maar ook om te beleven. Het wordt begeleid door muzikale composities. De maan vormt verder het decor voor verschillende activiteiten, zoals de ‘Meisje van de Maan’-vertellingen van Gustave Min (bijna uitverkocht) en de ‘1000 Klassiekers’ van Radio 2 (uitverkocht).

#onzetoren

Mechelen viert in 2020 de Sint-Romboutstoren. Doorheen het jaar kan je heel wat persoonlijke verhalen, anekdotes en weetjes over de toren ontdekken via www.onzetoren.be. Bijdragen kan door op sociale media de hashtag #onzetoren en #ourtower te gebruiken.